Иван Краско остался без жилья и подумывает о переезде в Дом ветеранов

Все имущество 88-летнего актера поделили между собой родственники и бывшие жены.

Советский и российский актер Иван Краско остался без крыши над головой и теперь подумывает о переезде в Дом ветеранов. Об этом сообщает 78.ru.

Все имущество 88-летнего актера поделили между собой родственники и бывшие жены. Однако Краско не грозит "жизнь бомжа", потому что у него есть надежный союз театральных деятелей. Кроме того, артист уверен, что еще несколько лет будет служить в театре.

В свою очередь бывшая жена Ивана Ивановича Наталья напомнила, что у него есть много детей, которые готовы позаботиться об отце. Она считает, что Дом ветеранов — это каприз, и Краско может снять себе отдельную комнату и прекрасно себя обеспечивать.

Ранее мы писали, что на закрытой вечеринке "Зенита" выступили Тимати и Полина Гагарина.

Фото: Instagram / natalia_krasko