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На закрытой вечеринке "Зенита" выступили Тимати и Полина Гагарина

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Вход на корпоратив был строго по приглашениям.

Футбольный клуб "Зенит" отметил закрытие чемпионского сезона большой вечеринкой в компании топовых звезд шоу-бизнеса. Ведущими мероприятия были резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов. Выступали для гостей Тимати и Полина Гагарина.

Празднование долгожданного золота прошло в фешенебельном клубе Buddha-Bar. Вход осуществлялся строго по приглашениям, которые заранее разослали сине-бело-голубые.

Ранее мы писали, что в Петербурге прошел чемпионский парад "Зенита".

Видео: Instagram

Теги: зенит, корпоратив, тимати
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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