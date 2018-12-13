На закрытой вечеринке "Зенита" выступили Тимати и Полина Гагарина

Футбольный клуб "Зенит" отметил закрытие чемпионского сезона большой вечеринкой в компании топовых звезд шоу-бизнеса. Ведущими мероприятия были резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов. Выступали для гостей Тимати и Полина Гагарина.
Празднование долгожданного золота прошло в фешенебельном клубе Buddha-Bar. Вход осуществлялся строго по приглашениям, которые заранее разослали сине-бело-голубые.
Ранее мы писали, что в Петербурге прошел чемпионский парад "Зенита".
Видео: Instagram
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