В Петербурге прошел чемпионский парад "Зенита"

Футболисты сначала прокатились на корабле, а потом пересели в автобус.

В воскресенье вечером игроки "Зенита" с размахом отметили свое чемпионство. Футболисты проехали по всему городу в сопровождении болельщиков.

Сине-бело-голубые сначала совершили прогулку по рекам и каналам Петербурга. Чемпионский маршрут, задержавшийся на 15 минут, был таков: от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова по рекам Мойке и Фонтанке в сторону Шереметьевского дворца. Тысячи фанатов приветствовали чемпионов РПЛ на городских набережных и мостах.

На набережной реки Фонтанки футболисты пересели в золотой автобус. На нем они проехали по Невскому проспекту и через Стрелку Васильевского острова до стадиона "Петровский".

На этом вечер "Зенита" не завершился. Футболисты вышли на сцену концерта "Классика на Дворцовой" и показали чемпионский кубок.

"Поздравляю всех с Днем города! [...] Спасибо за поддержку, за то, что вы празднуете вместе с нами. Мы вместе с вами!" - заявил со сцены главный тренер команды Сергей Семак.

Напомним, что ранее петербургский клуб обыграл "Енисей" в матче 30-го тура РПЛ со счетом 4:1.

Видео: Piter.TV