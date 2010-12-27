СКА обыграл пекинский клуб "Куньлунь Ред Стар" в Петербурге

Первый гол забили спустя минуту, но вскоре СКА отыгрался.

Хоккейный клуб СКА обыграл соперника из Пекина "Куньлунь Ред Стар" со счетом 4:1. Матч начался в 19:30 в Ледовом дворце.

Гости быстро пошли в атаку, и первая шайба в ворота СКА попала спустя минуту после начала игры. Однако ответ не заставил себя долго ждать: спустя две минуты петербургская команда сравняла счет. Для "драконов" этот гол стал последним, а вот СКА получили еще три очка, два из них - на 26-й минуте, а затем на 49-й минуте.

Встреча прошла в рамках КХЛ. Отметим, что для клуба это стало шестой победой подряд.

В следующий раз СКА сыграет 27 ноября с "Сочи".

Фото: пресс-служба СКА