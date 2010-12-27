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СКА обыграл пекинский клуб "Куньлунь Ред Стар" в Петербурге
Сегодня, 21:51
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СКА обыграл пекинский клуб "Куньлунь Ред Стар" в Петербурге

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Первый гол забили спустя минуту, но вскоре СКА отыгрался.

Хоккейный клуб СКА обыграл соперника из Пекина "Куньлунь Ред Стар" со счетом 4:1. Матч начался в 19:30 в Ледовом дворце. 

Гости быстро пошли в атаку, и первая шайба в ворота СКА попала спустя минуту после начала игры. Однако ответ не заставил себя долго ждать: спустя две минуты петербургская команда сравняла счет. Для "драконов" этот гол стал последним, а вот СКА получили еще три очка, два из них - на 26-й минуте, а затем на 49-й минуте. 

Встреча прошла в рамках КХЛ. Отметим, что для клуба это стало шестой победой подряд. 

В следующий раз СКА сыграет 27 ноября с "Сочи". 

Фото: пресс-служба СКА

Теги: ска, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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