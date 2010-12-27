СКА обыграл "Северосталь" со счетом 5:2

Хоккейный матч начался в 19:30 в Петербурге.

Петербургский клуб СКА обыграл команду из Череповца со счетом 5:2. Встречал состоялась в Ледовом дворце в рамках КХЛ.

Первую шайбу в ворота противника СКА забил на 9-й минуте, но уже через 6 минут "Северосталь" сровнял счет. До 56-й минуты команда из Петербурга вела со счетом 4:1, но затем гостям удалось забить еще один гол.

Следующая игра СКА состоится 25 ноября с "Куньлунь ред стар". В матче, который состоялся между клубами 15-го ноября, красно-синие победили со счетом 3:2.

Фото: СКА / VK