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СКА обыграл "Северосталь" со счетом 5:2
Сегодня, 21:52
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СКА обыграл "Северосталь" со счетом 5:2

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Хоккейный матч начался в 19:30 в Петербурге.

Петербургский клуб СКА обыграл команду из Череповца со счетом 5:2. Встречал состоялась в Ледовом дворце в рамках КХЛ.

Первую шайбу в ворота противника СКА забил на 9-й минуте, но уже через 6 минут "Северосталь" сровнял счет. До 56-й минуты команда из Петербурга вела со счетом 4:1, но затем гостям удалось забить еще один гол. 

Следующая игра СКА состоится 25 ноября с "Куньлунь ред стар". В матче, который состоялся между клубами 15-го ноября, красно-синие победили со счетом 3:2. 

Фото: СКА / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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