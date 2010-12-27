Итоги голосования в нескольких округах могут аннулировать

В этих районах вовремя не рассмотрели поступившие жалобы на нарушения при проведении выборов.

Петербургский избирком намерен добиться отмены результатов выборов во Фрунзенском, Приморском, Адмиралтейском и Невском районах. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на слова председателя ГИК Виктора Миненко.

Выявленные нарушения препятствуют достоверному определению результатов. Если комиссии провинившихся муниципалитетов самостоятельно не отменят итоги выборов, этим займется Горизбирком.

Помимо этого избирком хочет расформировать ИКМО, которые допустили нарушения избирательных прав граждан. Комиссия планирует обратиться в суд.

Ранее в Piter.TV: В Петербурге до сих пор не подвели итоги муниципальных выборов

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