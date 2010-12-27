Бизнесмен Иткин займет место Капитонова в ЗакСе Петербурга

Освободившееся кресло депутата ушло бизнес-партнеру Капитонова.

Городская избирательная комиссия сообщила, что депутатский мандат Олега Капитонова передан Павлу Иткину. Теперь бизнесмен будет представлять партию ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга.

Известно, что предприниматель Иткин имеет тесные деловые контакты с предшественником. Они совместно владеют компанией "Штакен", а также развивают ресторан и отель по Миллионной улице. В 2016 году бизнесмен пытался стать спикером парламента, но не смог набрать необходимого количества голосов.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЛДПР хочет сотрудничать со Смольным.

Фото: Piter.tv