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Итальянский супервулкан Кампи Флегрей готов взорваться в любой момент
Сегодня, 13:03
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lesjasap
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Итальянский супервулкан Кампи Флегрей готов взорваться в любой момент

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Итальянские эксперты сообщили, что супервулкан Кампи Флегрей может "рвануть" в любой момент.

Специалисты сообщили о грозящем Италии природном катаклизме. На территории страны находится мощный супервулкан Кампи Флегрей, который готов взорваться. Извержение огненной лавы может начаться в любой момент.
 
Супервулкан располагается в западной части Неаполя. Последний раз он извергался несколько веков назад. С 1980х годов Кампи Флегрей не подавал никаких признаков активности. Однако, в последнее время ситуация изменилась. 
 
Эксперты изучили место, откуда может пойти лава. Ранее вещество не могло “вырваться” из-под земли из-за скального образования. Его толщина достигала километр.  В результате усиления давления изнутри, в ближайшее время Италию ожидает мощнейший взрыв. Также опасность заключается в том, что скопление лавы сместилось ближе к Неаполю, что приведет к большей катастрофе. Есть вероятность, что магма может не навредить городу, а стечь в море. 
Теги: извержение вулкана , италия , кампи флегрей , природный катаклизм , супервулкан
Категории: Мировые новости

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