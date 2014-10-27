Итальянский супервулкан Кампи Флегрей готов взорваться в любой момент

Итальянские эксперты сообщили, что супервулкан Кампи Флегрей может "рвануть" в любой момент.

Специалисты сообщили о грозящем Италии природном катаклизме. На территории страны находится мощный супервулкан Кампи Флегрей, который готов взорваться. Извержение огненной лавы может начаться в любой момент.

Супервулкан располагается в западной части Неаполя. Последний раз он извергался несколько веков назад. С 1980х годов Кампи Флегрей не подавал никаких признаков активности. Однако, в последнее время ситуация изменилась.

Эксперты изучили место, откуда может пойти лава. Ранее вещество не могло “вырваться” из-под земли из-за скального образования. Его толщина достигала километр. В результате усиления давления изнутри, в ближайшее время Италию ожидает мощнейший взрыв. Также опасность заключается в том, что скопление лавы сместилось ближе к Неаполю, что приведет к большей катастрофе. Есть вероятность, что магма может не навредить городу, а стечь в море.