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Итальянские врачи ищут родственников потерявшей память петербурженки
Сегодня, 15:44
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Alena_Zinovieva

Итальянские врачи ищут родственников потерявшей память петербурженки

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Женщина находится в больнице Неаполя уже два месяца.

Врачи больницы Loretta Mare в Неаполе разыскивают родственников пациентки из России. Женщина по имени Раиса Крамцева уже два месяца находится в медучреждении с амнезией и диабетом. Об этом сообщают пользователи интернета в социальной сети "ВКонтакте".

В настоящий момент медикам удалось выяснить, что пациентка родом из Ленинграда и работала учителем. Попытка связаться с посольством России в Неаполе не увенчалась успехом. Врачи Loretta Mare просят всех неравнодушных помочь найти родственников женщины для того, чтобы они могли восстановить ее документы и забрать на родину.

Ранее мы писали, что житель Петербурга ушел порыбачить на Финский залив и пропал.

Фото: ВКонтакте / Калининский район Лайт

Теги: амнезия, госпитализация, италия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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