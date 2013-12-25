Истребительная авиация ВКС РФ сбила вертолет Ми-24 ВСУ в Херсонской области

За сутки ВС РФ ликвидировал одно воздушное средство ВСУ на СВО.

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила вертолет Ми-24 Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Об этом журналистам в рамках регулярного брифинга со СМИ от 8 ноября рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Нововоскресенское Херсонской области сбит вертолет Ми-24 Воздушных сил ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтнант РФ

Напомним, что борт Ми-24 представляет из себя многоцелевой ударный вертолет. Данная воздушная машина необходима военным ради огневой поддержки войск на поле боя, а также высадки тактических десантов. Вертолет способен выполнять функции по перевозке вооружения. Ми-24 стал первым в Европе и вторым в мире специализированным боевым вертолетом.

ВС РФ рассеяли пытавшиеся замедлить их наступление силы ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото: Минобороны России