СМИ: истребители НАТО не смогли перехватить российские Ту-22М3

Попытка перехвата произошла над акваторией Средиземного моря.

Самолеты стран Североатлантического Альянса совершили попытку перехватить российские бомбардировщики Ту-22М3 над Средиземным морем. Об этом информирует сетевое издание Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал "Записки охотника".

По данным СМИ, российские воздушные суда "отбили свои" истребители Су-35. Сообщается, что самолеты встретились над акваторией Средиземного моря между Кипром и Ливаном после проведения учений по уничтожению условного противника.

Во время возвращения Ту-22М3 на авиабазу их попытались перехватить истребители НАТО. Но этому помешали российские самолеты сопровождения Су-35, которые пресекли перехват и сопроводили сослуживцев до места базирования.

Также сообщается, что в состав летной группы также входил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (ДРЛО А-50).

Ранее российский МиГ-31 перехватил самолет Норвегии над Баренцевым морем.

Фото и видео: Telegram / Записки охотника