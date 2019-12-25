Истребитель F-15 ВВС США потерпел крушение в попытке перехватить российский самолет

Инцидент произошел летом 2020 года

Истребитель F-15 Военно-воздушных сил США потерпел крушение в попытке перехватить российский самолет. Об этом заявили журналисты издания "Военное обозрение". По данным СМИ, инцидент произошел 15 июня текущего года в акватории Северного моря. Самолет участвовал в маневрах, в рамках которого пилоты тренировались выполнять перехват борта условного противника.

Пентагон опубликовал официальный отчет, согласно которому крушение самолета F-15 связано с сильным вовлечением летчика в процесс выполнения учебной задачи. Пилот увлекся маневром и потерял управление. В результате истребитель столкнулся с водной поверхностью.

Эксперты не смогли объяснить, почему перехват самолета противника выполнялся американским экипажем на низкой высоте. Такие маневры увеличивают риск падения борта.

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