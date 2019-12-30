Обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова перевели в московский СИЗО

Адвокат доцента сообщил, что психолого- психиатрическая экспертиза по делу его подопечного еще не завершилась.

Скандально известного историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, перевели в московский СИЗО. Об этом 9 января сообщил журналистам адвокат доцента Александр Почуев.

Защита историка отметила, что психолого- психиатрическая экспертиза по делу Соколова перешла в завершающую стадию, а врачи и следствие решили больше не содержать обвиняемого в спецстационаре. Почуев выразил надежду, что после экспертизы историка возвратят в Петербург, где он сможет увидеться со своими пожилыми родителями.

Не так давно водолазы нашли ноги убитой Анастасии Ещенко в реке Мойке.

Фото: piter.tv