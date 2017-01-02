Ноги убитой Анастасии Ещенко нашли в реке Мойке

Другие части тела водолазы нашли еще полтора месяца назад.

В реке Мойке обнаружены ноги убитой и расчлененной жертвы историка Олега Соколова Анастасии Ещенко. Об этом Piter.TV сообщили источники в правоохранительных органах.

После убийства Соколовым своей возлюбленной и попытки утопить ее останки в воде, водолазы подняли со дна Мойки и Екатерингофки несколько черных мешков с частями тела девушки. Спустя полтора месяца после трагедии, в реке нашли и ноги Ещенко, просканировав дно.

8 ноября Олег Соколов убил свою аспирантку выстрелом в своей квартире на набережной реки Мойки и спустя сутки расчленил тело и попытался утопить его в реке.

Акция памяти убитой Анастасии Ещенко прошла у дома Олега Соколова.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Ещенко