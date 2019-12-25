Адвокат Соколова просит не приобщать к делу информацию из показаний оперуполномоченных

Они беседовали с ним на следующий день после убийства.

Адвокат историка Олега Соколова требовал не приобщать к материалам дела показания свидетелей, которые опрашивали мужчину в Мариинской больнице. Беседа между оперуполномоченными и подсудимым была неформальной, однако информация была предоставлена в суд. Сергей Лукьянов считает, что это незаконно. Заседание проходит в понедельник, 7 декабря.

Правоохранители Федоров и Мохов разговаривали с Соколовым после того, как его вытащили из реки Мойки и госпитализировали. Один из них снимал мужчину на видео. Там он рассказывает о том, как убил и расчленил Анастасию Ещенко.

Подсудимый и его адвокаты возмутились тому, что полицейские вели диалог с его подопечным без каких-либо разрешений и без защитника. Они восприняли это как скрытый допрос, для того, чтобы выведать всю информацию, связанную с убийством. Кроме того, они уверены, что Соколов находился тогда в состоянии шока.

Лукьянов сослался на положения УПК и потребовал исключить данные материалы из приговора. Прокурор указала на то, что вопрос о применимости данных сведений будет решать в ходе прений сторон.

Судья ходатайство стороны защиты не удовлетворила.

Напомним, Олег Соколов пытался избавиться от останков Анастасии Ещенко и выбросил их в Мойку. Затем мужчина сам свалился в воду, ему пришлось звать на помощь. Сотрудники экстренных служб, которые прибыли на место, нашли у него в рюкзаке часть тела убитой.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга