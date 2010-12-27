Акция памяти убитой Анастасии Ещенко прошла у дома Олега Соколова

Художницы провели ритуал, посвященный убитой Анастасии Ещенко, у мемориала на Фонарном переулке. Об этом Дарья Апахончич сообщила на своей странице в Facebook 3 декабря.

Акция памяти петербургская художница провела совместно с Николь Гарно. Девушки принесли к набережной реки Мойки цветы и свечи, а также смастерили "слезы" и "душу" из ткани.

"Мне сложно, невыносимо больно, когда я думаю, что чувствуют родители Анастасии. Мне невыносимо больно думать, что общество не сделает вывода, не станет нетерпимее к своим, родным, почётным, титулованным негодяям", - написала Дарья Апахончич.

Художница предложила не забывать тех, кому "не удалось спастись" и "проводить их с грустью".

Фото: Дарья Апахончич / Facebook