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Акция памяти убитой Анастасии Ещенко прошла у дома Олега Соколова
Сегодня, 21:55
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Акция памяти убитой Анастасии Ещенко прошла у дома Олега Соколова

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Художницы провели ритуал, посвященный убитой Анастасии Ещенко, у мемориала на Фонарном переулке. Об этом Дарья Апахончич сообщила на своей странице в Facebook 3 декабря. 

Акция памяти петербургская художница провела совместно с Николь Гарно. Девушки принесли к набережной реки Мойки цветы и свечи, а также смастерили "слезы" и "душу" из ткани.

"Мне сложно, невыносимо больно, когда я думаю, что чувствуют родители Анастасии. Мне невыносимо больно думать, что общество не сделает вывода, не станет нетерпимее к своим, родным, почётным, титулованным негодяям",

- написала Дарья Апахончич. 

Художница предложила не забывать тех, кому "не удалось спастись" и "проводить их с грустью". 

Фото: Дарья Апахончич / Facebook 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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