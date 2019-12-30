Историк модного дома Dior оценил петербургский стиль одежды

Филипп Ле Мульт смог рассмотреть утонченные женские наряды только в ресторане.

Историк модного Дома Christian Dior Филипп Ле Мульт рассказал о своих впечатлениях от зимних образов петербуржцев в интервью с телеканалом "Санкт-Петербург".

Ле Мульт признался, что оценить стиль горожан он не смог, потому что увидел замерзших людей, закутанных в шарфы: в тот день на улице была минусовая температура. Однако вечером в ресторане историк увидел россиянок и отметил, что женщины одеты утонченно и стильно. Увиденное подтолкнуло Ле Мульта к идее о приезде в Петербург летом, чтобы понаблюдать, как одеваются петербурженки.

Также модный эксперт посоветовал горожанам уделять больше внимания аксессуарам, поскольку они также важны, как и весь гардероб.

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