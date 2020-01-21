Более 50 трамваев в ретро-стиле получит Петербург

Стиль 50–60-х годов прошлого века выбрали потому, что в те годы они были основным транспортом в городе.

В следующем году представители АО "Уралтраснмаш" отправят Петербургу 54 низкопольных трамвая. Вагоны будут стилизованы под подвижной состав середины прошлого века, передают в пресс-службе компании.

В СМИ сообщают, что 12 вагонов будут двухсекционными, остальные 42 — трехсекционные. По словам генерального директора АО "Уралтрансмаш" Дмитрия Семизорова, стиль 50–60-х годов прошлого века выбрали потому, что в те годы они были основным транспортом в городе.

Ранее мы сообщали , что из Купчино в Славянку начнут строить трамвайную линию летом. Работы будут проходить в два этапа.

Фото: piter.tv

