Арт-директор Книжного салона рассказала о дизайне проекта в 2022 году

Чтобы изучить фирменный стиль, достаточно заглянуть на сайт фестиваля.

С 19 по 22 мая в Северной столице состоится XVII Санкт-Петербургский международный книжный салон. Фестиваль пройдет на Дворцовой площади и на платформе Главного штаба Государственного Эрмитажа. Арт-директор Книжного салона рассказала "Петербургскому Дневнику", как команда проекта придумала дизайн мероприятия.

В этом году темами салона стало 350-летие со дня рождения Петра I, 130-летию со дня рождения Константина Паустовского и 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского. Уже сегодня все желающие могут посмотреть на дизайн, в котором будет оформлено мероприятие. Чтобы изучить фирменный стиль, достаточно заглянуть на сайт фестиваля. Одно из главных изображений - образ Петра Великого. Кроме того, дизайнеры включили и главные символы города.

Ранее на Piter.tv: издатели смогут не платить за место на Книжном салоне Петербурга.

Фото: Pexels