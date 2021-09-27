Издатели смогут не платить за место на Книжном салоне Петербурга

Власти Петербурга решили поддержать книгоиздателей.

Книжный салон в Петербурге пройдет в новом формате. Издатели смогут принять участие в мероприятии бесплатно. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Речь идет о размещении стендов в павильонах.

Мы откажемся от праздничных приёмов в рамках салона, и за счёт сэкономленных средств и обеспечим бесплатное участие. Вход для посетителей на все мероприятия салона также остается свободным. Борис Пиотровский.

Салон пройдет на Дворцовой площади с 26 по 29 мая в рамках празднования Дня города. В прошлом году Книжный салон состоятся в гибридном формате. Часть мероприятия прошла онлайн. Ежедневно их посещали около 100 тысяч человек.

Фото: сайт международного книжного салона