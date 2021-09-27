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Издатели смогут не платить за место на Книжном салоне Петербурга
Сегодня, 15:23
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Издатели смогут не платить за место на Книжном салоне Петербурга

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Власти Петербурга решили поддержать книгоиздателей.

Книжный салон в Петербурге пройдет в новом формате. Издатели смогут принять участие в мероприятии бесплатно. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Речь идет о размещении стендов в павильонах. 

Мы откажемся от праздничных приёмов в рамках салона, и за счёт сэкономленных средств и обеспечим бесплатное участие. Вход для посетителей на все мероприятия салона также остается свободным.

Борис Пиотровский.

Салон пройдет на Дворцовой площади с 26 по 29 мая в рамках празднования Дня города. В прошлом году Книжный салон состоятся в гибридном формате. Часть мероприятия прошла онлайн. Ежедневно их посещали около 100 тысяч человек. 

Фото: сайт международного книжного салона

Теги: издатели, книжный салон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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