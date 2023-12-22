Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству самоходок на "Уралтрансмаше"

Он отметил необходимость увеличить объемы выпуска и ремонта САУ, сославшись на поручение президента.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству самоходок на заводе "Уралтрансмаш". Об этом сообщили в военном ведомстве.

На предприятии производят и ремонтируют системы "Мста-С", "Акация", "Тюльпан", "Гиацинт" и "Коалиция СВ". Шойгу отметил необходимость увеличить объемы выпуска и ремонта САУ, сославшись на поручение президента. Также глава Минобороны заявил, что оно связано с боевой работой.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ТОС-1А "Солнцепек".

Видео: Минобороны России