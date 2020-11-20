Историк Соколов подал в суд на "Первый канал" и бывшую возлюбленную

В выпуске передачи "Док-ток" экс-возлюбленная рассказала об избиениях Соколова.

Историк Олег Соколов, который проходит в качестве обвиняемого по делу об убийстве, подал в суд на бывшую возлюбленную и "Первый канал". Он намерен защищать свои честь, достоинство и деловую репутацию, которые, по его мнению, подорвала программа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

19-го октября в эфире телеканала в передаче "Док-ток" вышел сюжет о бывшей девушке Олега Соколова ― Екатерине Пржигодзкой. В нем Ксения Собчак берет у женщины интервью, в котором она рассказывает об отношениях с историком. Они были не лишены жестоких избиений, угроз и фактической попытки убийства со стороны мужчины.

Заявитель просит признать сведения, распространенные Пржгодзской, не соответствующими действительности, опровергнуть их, удалить выпуск передали с сайта канала, а также взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда.

Ранее женщина специально прибыла в Россию из Бельгии, чтобы дать показания в суде. Там она также рассказывала о жестоких действиях Олега Соколова.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Видео: YT / Россия 24