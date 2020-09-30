Бывшая возлюбленная Соколова выступила на заседании в суде

Для участия в судебном заседании она прибыла из Бельгии.

Сегодня, 30 сегодня, на заседании в суде по делу Олега Соколова выступила его бывшая возлюбленная — Екатерина Пржигодзская. Она прибыла из другой страны, передал корреспондент Piter.TV.

По словам женщины, отношения между ей и Соколовым начались в 2007-м году. На тот момент ей было 20-21 год. Сначала подсудимый показался ей очень вежливым человеком, красиво ухаживал. Девушку подкупило то, что он хорошо относился к животным. Позже она стала замечать, что Соколов иногда проявляет агрессию к другим людям. Кроме того, мужчина умолчал о некоторых фактах своей личной жизни, например, втором браке.

Во время отношений мужчина предупредил девушку, что если женится на ней, то не будет ее никуда отпускать. Однажды из-за ревности, по ее словам, он связал ее и чуть не задушил. Об этом экс-возлюбленная также рассказала в документальном фильме об Олеге Соколове, который его адвокат потребовал удалить.

Сам подсудимый это отрицает. С его слов, в таком случае она бы не стала продолжать с ним отношения.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга