Историческое здание на проспекте Обуховской Обороны переделают в детский сад

Проект предусматривает разбор аварийных конструкций.

Чугунно-меднолитейную мастерскую на проспекте Обуховской Обороны переделают в детский сад. Об этом сообщили в компании Setl Group, которая возьмется за реконструкцию исторического здания.

На проведение работ холдинг получил все необходимые документы. Проект предусматривает разбор аварийных конструкций. Планируется воссоздание исторического облика здания с размещением детского сада с бассейном на 110 мест. Также в Setl Group отметили, что в строительство планируется инвестировать 200 млн рублей.

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Фото: Piter.tv