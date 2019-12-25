Историческое здание на Конюшенной прибрело на торгах московское АО "Ланселот"

Историческое здание на Конюшенной площади (д,2, литера Д) прибрело на торгах АО "Ланселот" (Москва) за 1,15 млрд рублей. Таковы данные единого федерального реестра сведений о банкротствах.
Ранее здание придворной конюшенной конторы принадлежало обанкротившемуся девелоперу "Таала".
Начальная цена торгов составляла 642 млн рублей, в итоге она выросла примерно в два раза. В торгах участвовало, по данным реестра, четыре компании. Не считая "Ланселота", это ООО "Бест", ООО "Фьорд" и ООО "Развитие".
Проданное здание является объектом культурного наследия. "Таала" хотела разместить здесь апартаменты Cheval Court.
В открытых источниках точных сведений об АО "Ланселот" крайне мало.
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Фото: Pixabay.com
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