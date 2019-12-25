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Стало известно, кто построит новый корпус детской больницы за 5,4 млрд рублей
Сегодня, 8:15
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himif

Стало известно, кто построит новый корпус детской больницы за 5,4 млрд рублей

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Работы оцениваются в 5,4 млрд рублей.

Новый корпус ГБУЗ "Детская городская больница №1" на Авангардной улице построит компания "БалтИнвестСтрой". Как сообщается на сайте госзакупок, именно эта организация выиграла тендер по строительству.

Соперником компании было ООО "Тоннельгеострой", но победитель определился по баллам за квалификацию. Свою работу "БалтИнвестСтрой", как и оппонент, оценили примерно в 5,4 млрд рублей. На данный момент определение подрядчика приостановлено по требованию УФАС, говорится на сайте – результаты конкурса просто подвели.

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Фото: Piter.TV

Теги: строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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