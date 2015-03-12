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Историческое здание МВД в центре Петербурга отреставрируют
Сегодня, 12:49
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nadezhda_sib

Историческое здание МВД в центре Петербурга отреставрируют

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Работы должны быть завершены к середине октября 2023-го года.

Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешительную документацию на проведение работ на объекте культурного наследия "Министрество внутренних дел". Объект находится на набережной реки Фонтанки, 57А. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь вокруг здания можно будет установить и разместить строительные леса, пешеходную галерею. Работы должны быть закончены к 15 октября 2023-го года. Заказчиком выступает ООО "Грайдстройинвест". 

Здание было построено в XIX веке. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петергофе в 2021 году пройдет реставрация глав Петропавловского собора. 

Фото: citywalls.ru

 

Теги: ремонт, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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