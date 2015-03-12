Историческое здание МВД в центре Петербурга отреставрируют

Работы должны быть завершены к середине октября 2023-го года.

Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешительную документацию на проведение работ на объекте культурного наследия "Министрество внутренних дел". Объект находится на набережной реки Фонтанки, 57А. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь вокруг здания можно будет установить и разместить строительные леса, пешеходную галерею. Работы должны быть закончены к 15 октября 2023-го года. Заказчиком выступает ООО "Грайдстройинвест".

Здание было построено в XIX веке.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петергофе в 2021 году пройдет реставрация глав Петропавловского собора.

Фото: citywalls.ru