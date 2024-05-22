Исторический дом на Карповке признали памятником регионального значения

Здание в стиле модерн, построенное по проекту архитектора Алексея Зазерского, сохраняет историческую функцию многоквартирного дома.

Дом Второго Санкт-Петербургского товарищества для устройства постоянных квартир, расположенный на набережной Карповки, 19, получил статус памятника архитектуры регионального значения. Соответствующее распоряжение опубликовал Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Как сообщили в ведомстве, здание было построено в 1912–1913 годах по проекту инженера и архитектора Алексея Зазерского — первого организатора в Петербурге товариществ по созданию постоянных квартир. Фасады выполнены в стиле модерн, а планировка включает два пятиэтажных корпуса с мансардами, соединённых с шестиэтажным флигелем, формирующих парадный двор-курдонёр.

Среди известных жильцов дома в разное время были: дочери художника Ильи Репина — Татьяна и Вера, а также его супруга; литератор Дмитрий Протопопов; музыкальный критик Виктор Коломийцев; писатель Евгений Замятин; доктор медицины Дмитрий Никольский. В настоящее время здание продолжает использоваться как многоквартирный жилой дом, сохраняя свою первоначальную функцию. Присвоение статуса памятника обеспечит ему охрану государства и контроль за сохранностью архитектурного облика.

Фото: Telegram / КГИОП