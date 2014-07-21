Стоимость на исторические здания в Кронштадте снизили почти в 2 раза

Часть построек признана объектами культурного наследия.

Российский аукционный дом повторно выставил на торги комплекс зданий в Кронштадте, который принадлежит обанкротившемуся военному заводу "18-й арсенал ВМФ". Стоимость лота снизили почти в два раза — с 480 до 250 млн рублей.

Комплекс состоит из семи производственно-складских зданий на Макаровской улице, общая площадь которых составляет почти 14 тысяч квадратных метров. Некоторые были признаны объектами культурного наследия федерального значения. После продажи комплекс можно использовать как склад или переделать его под офисы или общественное пространство.

Впервые торги прошли 17 декабря. Новая дата — 13 мая.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что стоимость усадьбы графов Шуваловых снизили на четверть.

Фото: РАД