Реставрационные работы займут около полутора лет.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что исторические фонари Марсова поля отправили на реставрацию. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Отмечается, что фонари находятся в аварийном состоянии.

Чугунные конструкции подвержены коррозии, сохранившиеся декоративные элементы имеют ряд выбоин, сколов, трещин и деформаций, наблюдаются расхождения сварных швов, утраты и поздние ремонтные замены исторических деталей сказано в сообщении

Планируется, что соответствующие работы займут около полутора лет.

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