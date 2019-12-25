Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что исторические фонари Марсова поля отправили на реставрацию. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.
Отмечается, что фонари находятся в аварийном состоянии.
Чугунные конструкции подвержены коррозии, сохранившиеся декоративные элементы имеют ряд выбоин, сколов, трещин и деформаций, наблюдаются расхождения сварных швов, утраты и поздние ремонтные замены исторических деталей
сказано в сообщении
Планируется, что соответствующие работы займут около полутора лет.
Ранее мы сообщали о том, что жаркое лето в 2020 году может обойти Петербург стороной.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )