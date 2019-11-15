Источник в администрации раскрыл дату ежегодной большой пресс-конференции Путина

На большой пресс-конференции Путин в течение нескольких часов отвечает вопросы представителей СМИ.

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщил портал Daily Storm со ссылкой на источник в администрации президента.

На большой пресс-конференции Путин в течение нескольких часов отвечает вопросы представителей СМИ.

Первый раз формат опробовали в 2001 году. В прошлом году состоялась четырнадцатая пресс-конференция президента России, на которой Путин ответил на 66 вопросов в течение 3 часов 43 минут.

Путин не планирует встречаться с Зеленским до "нормандского саммита".

Видео: YouTube/ SHOWTIME, CNN_1