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Источник в администрации раскрыл дату ежегодной большой пресс-конференции Путина

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На большой пресс-конференции Путин в течение нескольких часов отвечает вопросы представителей СМИ.

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщил портал Daily Storm со ссылкой на источник в администрации президента.

На большой пресс-конференции Путин в течение нескольких часов отвечает вопросы представителей СМИ.

Первый раз формат опробовали в 2001 году. В прошлом году состоялась четырнадцатая пресс-конференция президента России, на которой Путин ответил на 66 вопросов в течение 3 часов 43 минут.

Путин не планирует встречаться с Зеленским до "нормандского саммита".

Видео: YouTube/ SHOWTIME, CNN_1

 

Теги: конференция, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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