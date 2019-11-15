Путин не планирует встречаться с Зеленским до "нормандского саммита"

Данное предложение ранее выдвинул экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Президент России Владимир Путин заявил, что не планирует встречаться с президентом Украины Владимиров Зеленским. Об этом сообщил глава страны на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Данное предложение ранее выдвинул экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Владимир Путин добавил, что никому не нужны неподготовленные встречи. В этом не заинтересован ни он сам, ни президент Украины.

Ранее Путин заявил о риске транзита газа через Украину.

Видео: YouTube/ Совет Федерации, kremlin