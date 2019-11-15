Путин не планирует встречаться с Зеленским до "нормандского саммита"

Президент России Владимир Путин заявил, что не планирует встречаться с президентом Украины Владимиров Зеленским. Об этом сообщил глава страны на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Данное предложение ранее выдвинул экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Владимир Путин добавил, что никому не нужны неподготовленные встречи. В этом не заинтересован ни он сам, ни президент Украины.
Ранее Путин заявил о риске транзита газа через Украину.
Видео: YouTube/ Совет Федерации, kremlin
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