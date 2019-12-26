Основную версию следствия не называют.

Источник назвал версии взрыва машины главы района под Воронежем. На данный момент полиция отрабатывает несколько версий случившегося. Основной правоохранительные органы не называют. Об этом сообщили "РИА Новости".

Одной из наиболее вероятных версий события является покушение из-за служебной деятельности. Также специалисты не исключают, что мог произойти взрыв транспортного средства из-за неисправности. Сейчас пострадавший автомобиль рассматривают взрывотехники.

Напомним, что инцидент произошел около 9 утра 26 декабря. Чиновник Николай Фролов, выжил, но нуждается в операции. В момент взрыва мужчина пытался сесть в машину. Он был один, без пассажиров.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Воронежской области взорвалась машина главы района.