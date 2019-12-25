Таким образом, оно завершит кругосветную экспедицию.

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что исследовательское судно "Адмирал Владимирский" сегодня войдет в Балтийское море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Судно "Адмирал Владимирский" торжественно сегодня встретили рано утром в Кронштадте.

Таким образом океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" завершило кругосветную экспедицию. Плаванье было посвящено 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со Дня рождения И. Ф. Крузенштерна.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге "Алые паруса" пройдут 27 июня.

Фото:пресс-служба Минобороны России