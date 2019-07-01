Гарвардский университет: "Мужчинам нельзя есть чипсы и пить газировку"

Вредная пища влияет на способность к репродукции у мужчин.

Исследования Гарвардского университета доказали влияние вредной пищи на способность к репродукции у мужчин.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого было проанализировано состояние здоровья 3000 мужчин, прошедших обследование на пригодность к военной службе. Эксперты соотносили качество спермы мужчин с их питанием. Люди, которые регулярно ели жирную пищу, сладости и пили газировку, обладали меньшей концентрацией сперматозоидов, и их подвижностью. Те, кто отказывал себе в таком удовольствии, обладали большими шансами на репродукцию.

Авторы предполагают, что вредная пища может повреждать клетки Сертоли, которые вырабатывают семенную жидкость. В некоторых случаях сладкая и жирная пища повреждает данные клетки необратимо.

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Видео: YouTube/ Nucleus Medical Media

YouTube/ Norfolk Now