Неправильное питание уносит больше жизней, чем курение

В 2017 году вредная пища погубила 11 миллионов людей в мире.

Нездоровое питание уносит больше жизней, чем курение табака. Об этом говорят результаты исследования ученых из института показателей и оценки здоровья в Сиэттле.

В 2017 году вредное питание погубило 11 миллионов людей в мире. В то же время от курения умерли около 8 миллионов человек. Нехватка витаминов и минералов приводит к сердечным приступам и инсультам. Ученые советуют есть больше орехов и семян, овощей, цельного зерна и морепродуктов. В пище должно быть меньше соли, красного

мяса и сладких газированных напитков.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают фастфуд для пенсионеров.

Фото и видео: Piter.TV