Исследование показало, сколько россиян не платят наличными и картами

ЮKassа сообщила о приоритетах граждан при оплате услуг и товаров.

Больше половины российских граждан предпочитают рассчитываться онлайн-способом. Чаще всего они выбирают платить через приложение или сайт (28 процентов). Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на социологическое исследование, проведенное ЮKassой. Эксперты пояснили, что более половины (52 процента респондентов) предпочитают рассчитываться QR-кодом (17 процентов) или по ссылке (7 процентов). В опросе приняли участие более тысячи человек. Известно, что 42 процента россиян предпочитают оплачивать услуги на месте традиционными способами — наличными (12 процентов) или банковской картой (30 процентов).

До 73% респондентов регулярно записываются на услуги онлайн, но больше половины из них (58%) редко или никогда не оплачивают их заранее. И дело тут не в недоверии к безопасности (11%), а в укоренившейся привычке: больше четверти (28%) клиентов предпочитают платить за услугу только после ее получения. аналитики исследования

При выборе способа оплаты граждан отдают предпочтение скорости и простоте операции (25 процентов), а также гарантии безопасности (24 процентов). Около 22 процентов клиентов могут рассмотреть переход на онлайн-платежи в том случае, если это позволит не носить с собой наличные денежные средства. Главным стимулом по оплате счетов заранее становится прямая материальная выгода. Социологи узнали, что до 27 процентов опрошенного населения готово внести предоплату в том случае, если им предложат скидку или бонус. Каждый пятый (по 20 процентов) готов платить заранее при гаранте возврата или приоритетном обслуживании. А 17 процентов могут изучить вариант с предоплатой тогда, когда все списания станут прозрачными.

