В начале рабочей недели в Невском районе и Кудрово начнутся испытания теплосетей

Петербуржцам не стоит приближаться к месту вытекания, а также проходить или проезжать по участку, залитым водой и вымытым грунтом.

В начале рабочей недели, 31 мая и 1 июня этого года АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" испытает теплосети на плотность и прочность в Невском районе Петербурга и городе Кудрово Всеволожском районе Ленобласти. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщили в пресс-службе организации.

Так, 31 мая в зону испытаний Невского района входят теплосети, проходящие по улицам Дыбенко, Подвойского, Коллонтай, Крыленко, Русановская, проспекту Большевиков, а также по Российскому и Товарищескому проспектам. А 1 июня в зону испытаний Невского района входят тепловые сети, проходящие по улицам Народная, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Челиева, а также по проспекту Большевиков, Дальневосточному, Искровскому проспектам и по Октябрьской набережной.

В зону испытаний города Кудрово входят тепловые сети, проходящие по улицам Центральная, Венская, Австрийская, Английская, Столичная, Альпийская, Пражская, по проспектам Строителей и Европейскому, а также по Итальянскому переулку.

Петербуржцам не стоит приближаться к месту вытекания, а также проходить или проезжать по участку, залитым водой и вымытым грунтом.

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах просьба сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112), – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что с 18 мая "Теплосеть" начинает гидравлические испытания в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"