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Испытания теплосетей пройдут в Невском районе 6 и 8 июня
Сегодня, 15:56
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Испытания теплосетей пройдут в Невском районе 6 и 8 июня

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В случае обнаружения поврежденных коммуникаций необходимо немедленно обратиться по телефону 004.

В период с 6 по 7 июня в Невском районе Северной столицы пройдут испытания теплосетей. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Специалисты будут проверять готовность систем к отопительному сезону и выявлять дефектные участки для оперативной починки.  Работы затронут улицы Дыбенко, Подвойского, Коллонтай, Народную, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Русановскую, а также проспекты Большевиков, Дальневосточный, Искровский, Российский, Товарищеский, переулок Челиева и Октябрьскую набережную.

В случае обнаружения поврежденных коммуникаций необходимо немедленно обратиться по телефону 004. Также сотрудники организации отметили, что ни в коем случае нельзя приближаться к местам вытекания воды, даже если на них находится личный автомобиль, поскольку весь возможный ущерб застрахован.

Ранее мы сообщили о том, что сервис уведомлений об отключениях воды создадут для петербуржцев.

Фото: "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: санкт-петербург, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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