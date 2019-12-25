Испытания теплосетей пройдут в Невском районе 6 и 8 июня

В случае обнаружения поврежденных коммуникаций необходимо немедленно обратиться по телефону 004.

В период с 6 по 7 июня в Невском районе Северной столицы пройдут испытания теплосетей. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Специалисты будут проверять готовность систем к отопительному сезону и выявлять дефектные участки для оперативной починки. Работы затронут улицы Дыбенко, Подвойского, Коллонтай, Народную, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Русановскую, а также проспекты Большевиков, Дальневосточный, Искровский, Российский, Товарищеский, переулок Челиева и Октябрьскую набережную.

В случае обнаружения поврежденных коммуникаций необходимо немедленно обратиться по телефону 004. Также сотрудники организации отметили, что ни в коем случае нельзя приближаться к местам вытекания воды, даже если на них находится личный автомобиль, поскольку весь возможный ущерб застрахован.

Ранее мы сообщили о том, что сервис уведомлений об отключениях воды создадут для петербуржцев.

Фото: "Теплосеть Санкт-Петербурга"