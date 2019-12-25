Испытания нового российского ударного БПЛА "Сириус" пройдут в 2022 году

Разработка выполняется на заводе "Кронштадт".

Испытания нового российского разведывательно-ударного БПЛА "Сириус" пройдут в 2022 году. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Специалист уточнил, что в том же году военные проведут летние тесты дрона.

Новый БПЛА массой 2 тонны получит более мощный комплекс вооружения, чем у аппаратов "Иноходец" источник агентства

Напомним, что БПЛА разрабатывается на предприятии "Кронштадт". Полноразмерный макет аппарата был продемонстрирован на выставке "Армия-2020". Известно, что масса беспилотника будет достигать 300 кг. При этом устройство будет способно перемещать авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" с массой до 100 килограммов. Дрон будет нести бомбы массой от 50 до 250 килограммов.

Минометчики и мотострелки провели учения в рамках контрольной проверки.

Фото: Telegram/Военный осведомитель