Экологичные автобусы испытают в Петербурге

В тестовом режиме по городу будут курсировать 2 новые модели общественного транспорта.

В 2023 году в Петербурге пройдут испытания двух экологичных моделей автобусов. Как сообщила пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс", тесты проведут совместно с сотрудниками ПК "Транспортные системы".

Речь идёт об автобусах, представленных на международной выставке BW Expо. Они заинтересовали городские власти в рамках перехода на альтернативные виды топлива.

В тестовом режиме на дороги выйдет электробус с ночной зарядкой и ходовым запасом от 100 км, в котором в общей сложности смогут находиться до 140 пассажиров. Кроме того, испытания коснутся двухсекционного автобуса КАМАЗ-6299-40-5Т.

Ранее мы сообщили о том, что автобус № 153 будет ездить по новому маршруту с 28 ноября.

Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс"