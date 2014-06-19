  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Экологичные автобусы испытают в Петербурге
Сегодня, 10:44
196
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Экологичные автобусы испытают в Петербурге

0 0

В тестовом режиме по городу будут курсировать 2 новые модели общественного транспорта.

В 2023 году в Петербурге пройдут испытания двух экологичных моделей автобусов. Как сообщила пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс", тесты проведут совместно с сотрудниками ПК "Транспортные системы".

Речь идёт об автобусах, представленных  на международной выставке BW Expо. Они заинтересовали городские власти в рамках перехода на альтернативные виды топлива.

В тестовом режиме на дороги выйдет электробус с ночной зарядкой и ходовым запасом от 100 км, в котором в общей сложности смогут находиться до 140 пассажиров. Кроме того, испытания коснутся двухсекционного автобуса КАМАЗ-6299-40-5Т.

Ранее мы сообщили о том, что автобус № 153 будет ездить по новому маршруту с 28 ноября.

Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

Теги: автобусы, гуп пассажиравтотранс, санкт-петербург, экологичное топливо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии