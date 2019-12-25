Испанские слизни оккупировали регионы России после дождей

Моллюски питаются овощами, ягодами и растениями, нанося ощутимый ущерб сельскому хозяйству.

Гигантские испанские слизни массово заполонили российские регионы после ливней. Особенно масштабное нашествие зафиксировали в Ленинградской области, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, сильный циклон принесся с собой с большим объемом осадков в разных российских городах, после этого появились тысячи слизней длиной более 10 сантиметров.

В Лениобласти дачники жалуются на десятки оранжевых моллюсков, уничтожающих грядки. Аналогичный вид также встретили в Тверской, Псковской, Новгородской областях и Карелии. Биолог Илья Гомыранов объяснил такое распространение испанских слизней их высокой плодовитостью. Так, каждая особь способна отложить до 100 яиц.

Испанский слизень (Arion lusitanicus) — инвазивный вид родом из Португалии и Испании, который распространился по Европе в последние десятилетия. Он питается молодыми побегами и плодами, поэтому сельскому хозяйству наносится серьезный урон. Кроме того, моллюски могут атаковать птенцов и выедать им глаза.

Ранее массовая гибель рыбы произошла под Петербургом в Аннинском озере.

Фото: Magnific