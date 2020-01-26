Испанская легенда оперы Пласидо Доминго выступит в Мариинском театре

Он исполнит партию в опере "Симон Бокканегра" 4 марта.

На сцене Мариинского театра выступит лирико-драматический тенор Пласидо Доминго в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра". Об этом сообщила пресс-служба театра.

Дирижировать богемой будет сам Валерий Гергиев. Главные роли исполнят Татьяна Сержан (Амелия), Станислав Трофимов (Фиеско), Роман Бурденко (Паоло), Глеб Перязев (Пьетро).

Ранее Пласидо Доминго появлялся на петербургской сцене в ролях Отелло, Парсифаля, Набукко, старшего Жермона, Макбета и Симона Бокканегры.

Ранее в Piter.tv писали, что единая карта петербуржца позволит горожанам бесплатно посетить театр.

Фото: Piter.tv