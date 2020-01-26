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Испанская легенда оперы Пласидо Доминго выступит в Мариинском театре
Сегодня, 14:50
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kraratau27

Испанская легенда оперы Пласидо Доминго выступит в Мариинском театре

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Он исполнит партию в опере "Симон Бокканегра" 4 марта.

На сцене Мариинского театра выступит лирико-драматический тенор Пласидо Доминго в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра". Об этом сообщила пресс-служба театра. 

Дирижировать богемой будет сам Валерий Гергиев. Главные роли исполнят Татьяна Сержан (Амелия), Станислав Трофимов (Фиеско), Роман Бурденко (Паоло), Глеб Перязев (Пьетро).

Ранее Пласидо Доминго появлялся на петербургской сцене в ролях Отелло, Парсифаля, Набукко, старшего Жермона, Макбета и Симона Бокканегры. 

Ранее в Piter.tv писали, что единая карта петербуржца позволит горожанам бесплатно посетить театр. 

Фото: Piter.tv

 

Теги: джузеппе верди, мариинский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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