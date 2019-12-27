Опера "Сила судьбы"

Оперой "Сила судьбы" Джузеппе Верди получится насладиться 19 июля в Мариинском театре. Начало – в 19:00. Возрастные ограничения 12+.

Оперу Верди исполнят на итальянском языке. Она будет сопровождаться синхронными титрами на русском и английском языках.

Произведение было написано композитором специально для Петербурга. В Мариинском театре оперу исполняют в первой редакции и в декорациях, которые создали для премьеры 1862 году.

Зрители познакомятся с сюжетом 22 из 26 опер Верди. В них есть и кровь, и любовь, и драма социального неравенства. Главная героиня – испанская аристократка Леонора, влюблена в Альваро, потомка перуанских индейцев. Оскорбленный брат Леоноры Карлос все четыре акта пытается им отомстить.

В "Силе судьбы" каждый вокальный номер является шедевром. Чему отдать предпочтение? Романсу несчастной Леоноры с выразительным соло виолончели, ее арии перед монастырем или знаменитой "мелодии" в последней картине? Балладе Карлоса, его арии с виртуозной кабалеттой или же романсу Альваро с редкостным соло кларнета?

Действия происходят в Испании и Италии.

Фото: пресс-служба Мариинского театра