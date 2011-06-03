Испания: посольство в Киеве вскоре возобновит работу

Педро Санчес рассказал о возвращении дипломатической миссии в украинскую столицу.

Власти Испании заявили, что посольство в Киеве вскоре возобновит работу. Соответствующее заявление премьер-министр европейской страны сделал в эфире местного телеканала Antena 3. Педро Санчес пояснил журналистам, что власти решили в ближайшем будущем возобновить работу собственного дипломатического ведомства, расположенного на территории украинской столицы.

Скоро, в ближайшие дни, мы вновь откроем наше посольство. Педро Санчес, премьер-министр Испании

Напомним, что в апреле 2022 года работу в Киеве возобновили посольства Италии, Франции и ряда других государств Европы.

В Госдепе считают важной поддержку контактов с РФ на уровне посольств.

Фото и видео: Twitter / @sanchezcastejon