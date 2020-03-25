Испания обогнала Китай по общему числу погибших от коронавируса. В стране погибло 3434 человека, заражены 47610 граждан, более 3100 - в тяжелом состоянии.
Выздоровели 5367 человека. В Мадриде коронавирус подтвержден у 14600 горожан, 1800 умерло. Испания оказалась на втором месте в Европе после Италии по количеству заболевших.
Инфекция быстро развивается по автономных образованиях, в которых раньше не было COVID-19.
В Испании с 15 марта введён режим повышенной готовности. Сейчас его могут продлить ещё на 15 дней.
Ранее мы писали, что по числу зараженных коронавирусом США стали третьими в мире.
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