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Испания обогнала Китай по общему числу погибших от коронавируса

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Инфекция быстро развивается по автономных образованиях, в которых раньше не было COVID-19.

Испания обогнала Китай по общему числу погибших от коронавируса. В стране погибло 3434 человека, заражены 47610 граждан, более 3100 - в тяжелом состоянии. 

Выздоровели 5367 человека. В Мадриде коронавирус подтвержден у 14600 горожан, 1800 умерло. Испания оказалась на втором месте в Европе после Италии по количеству заболевших.

Инфекция быстро развивается по автономных образованиях, в которых раньше не было COVID-19.

В Испании с 15 марта введён режим повышенной готовности. Сейчас его могут продлить ещё на 15 дней.

Ранее мы писали, что по числу зараженных коронавирусом США стали третьими в мире.

Теги: испания, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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