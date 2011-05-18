Искусственный интеллект внесет вклад в ВВП России, уверен Греф

Глава Сбера оценил развитие технологий для экономики страны.

Искусственный интеллект к 2030 году даст вклад в российский ВВП от 4 до 6 процентов. Соответствующее заявление сделал на Деловом завтраке, организованном Сбером на полях Петербургского международного экономического форума, глава Сбербанка Герман Греф. Эксперт пояснил участникам мероприятия, что подобного небывалого эффекта не было в стране ни от одной технологии.

Технологии ИИ могут дать вклад - это примерно 4-6% ВВП на горизонте до 2030 года. Это небывалый вклад, такого раньше не давала ни одна технология. Герман Греф, глава Сбера

Согласно транслируемой презентации от главы Сбера, то абсолютном выражении эти технологии добавят 11,2 триллиона рублей к ВВП. Главный эффект зафиксируется в сфере торговли (1,8 триллиона рублей), добыче (1,45 триллиона), финансовой области (1,4 триллиона), а также в обрабатывающем производстве (1,2 триллиона) и транспорта (1,15 триллиона). Уже в 2024 году такой эффект от ИИ достигнет 1 триллиона рублей, а в следующем - 1,8 триллиона.

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Фото и видео: ПМЭФ