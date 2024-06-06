Сбер в ходе ПМЭФ-2024 безвозмездно передал в собственность Петербурга стадион "Ракета"

Его ждет масштабная реконструкция, после чего там можно будет проводить соревнования федерального уровня.

Сбер в ходе ПМЭФ-2024 безвозмездно передал в собственность администрации Петербурга полноразмерный стадион "Ракета". Это единственный в Петергофе полноразмерный стадион, и скоро он получит новую жизнь. Его ждет масштабная реконструкция, после чего там можно будет проводить соревнования федерального уровня.

Церемония передачи комплекса была приурочена ко дню Петродворцового района, который отмечается 5 июня. В ней приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, представитель Заксобрания при правительстве Санкт-Петербурга Михаил Барышников и глава администрации Петродворцового района Александра Якушева.

30 лет назад я здесь бегал по утрам: была прекрасная дорожка, было футбольное поле, и я думаю, что мы вместе с властями Петербурга вернем стадион городу в его первоначальном виде, если точнее говорить, то в значительно более лучшем виде, чем он был когда-то исторически. Поэтому я вас, дорогие земляки, поздравляю. Здесь не будет никакой застройки, как планировалось, здесь не будет никакого жилья, здесь будет объект спортивный, где дети бесплатно смогут посещать секции, смогут заниматься спортом. И все жители города смогут поправлять здесь свое здоровье. С чем я всех вас и поздравляю. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

В состав спортивного комплекса "Ракета" входят футбольное поле и здание комплекса, в котором могут быть размещены залы и площадки для занятий спортом и различное спортивное оборудование.

Видео: Piter.tv