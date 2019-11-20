В профильном ведомстве разработают правки, которые защитят корпорации от исков, связанных с введением санкций в страну.

Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить. Правительство ищет способ решить проблему на уровне законодательства. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на участников совещания в Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева. В обсуждении участвовал вице-премьер Юрий Борисов и руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Чиновники изучили возможность реструктуризации штрафов к "Роскосмосу". Для этого необходимо внести изменения в законодательную базу. Поправки защитят предприятия при исполнении госконтрактов в условиях санкций. В случае задержек программ импортозамещения, это позволит избежать финансового наказания.

Ранее Piter.tv писал о том, что астронавты США впервые за 19 лет не вошли в экипажи кораблей "Союз".