Смольный намерен привлечь к субсидиарной ответственности проектировщика второй сцены Мариинского театра

Разбирательство касается ещё пяти человек, связанных с компанией "Метрикс".

Петербургский комитет по строительству направил в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти заявление о взыскании 100 тыс. рублей с проектировщика второй сцены Мариинского театра Кшиштофа Поморски и ещё пяти человек. В качестве третьего лица обозначено ООО "Метрикс", исключённое из ЕГРЮЛ в октябре прошлого года. Об этом пишет "Деловой Петербург".

В 2011 году ведомство заключило с " ООО "Метрикс" контракт на проектирование, инженерные изыскания и согласование проектной документации на строительство общежития для работников отделения "Нойдорф" ОЭЗ "Санкт–Петербург". Максимальная цена работ составила 11,2 млн рублей, при этом, компания нарушила сроки выполнения обязательств.

Со стороны смольного поступило требование выплатить 10,9 млн рублей неустойки, однако суд взыскал только 100 тыс. Суд посчитал, что, поскольку сумма неустойки сопоставима с ценой контракта, это ведёт к обогащению госзаказчика за счёт подрядчика.

Ранее мы сообщили о том, что Госстройнадзор выдал разрешение на строительство гостиницы на Стачек.

Фото: Piter,TV